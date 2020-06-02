В Татарстане из-за запрета на проверки штрафов за свалки собрали вчетверо меньше, чем в прошлом году

Фото: скриншот презентации Минэкологии РТ

По итогам санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане нашли 3 131 нарушение. Год назад это число составляло 6 730. Нарушителей оштрафовали на 5,3 млн рублей против 23 млн рублей в прошлом году. То есть сумма снизилась в четыре раза.

Как пояснили на брифинге, снижение нарушений и суммы штрафов связано с постановлением правительства РФ, по которому все плановые проверки были отменены. Они проводились только по фактам, несущим прямую угрозу жизни и здоровью населения, и в случаях возникновения ЧС.

В Татарстане за два месяца в целом нашли 963 несанкционированные свалки. Это на 484 свалки меньше, чем прошлом году (1447).