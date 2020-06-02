В Татарстане за два месяца нашли почти тысячу несанкционированных свалок

Фото: скриншот презентации Минэкологии РТ

В апреле — мае 2020 года в Татарстане нашли 963 несанкционированные свалки. Это на 484 свалки меньше, чем в прошлом году (1447). Об этом было объявлено на брифинге по итогам проведения санитарно-экологического двухмесячника. Он стартовал в Татарстане 1 апреля.

96% (924) свалок из них уже устранены. Так, с полосы отвода региональных дорог собрали более 5,5 тысячи куб. м твердых бытовых отходов. Ежедневно было задействовано более 500 человек и 160 единиц спецтехники.

С полосы отвода федеральных дорог собрали более 2600 куб. м ТБО, ежедневно было задействовано более 140 человек и 44 единицы спецтехники.