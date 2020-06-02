Аналитики: пик распространения коронавируса в Татарстане пройден

Фото: InnoSTage

Аналитики InnoSTage сформировали новые математические модели распространения COVID-19 на основе анализа эффективности введенных в Татарстане мер. На 1 июня 2020 года, по данным экспертов, пик распространения коронавируса в РТ пройден.

Также аналитики констатировали, что система здравоохранения Татарстана в настоящий момент не перегружена, а число летальных исходов удержано на минимальном уровне.

По данным модели, к 25 июля в Татарстане при соблюдении ограничительных мер общее число заразившихся составит 4 759 человек. Если меры не будут действовать, то количество заболевших к той же дате составит 9 644 человека.

Ниже приведено сравнение трендов распространения вируса. Из него следует, что принятые в Татарстане меры социального дистанцирования благоприятно сказались на ситуации с распространением вируса.

На данный момент в РТ коэффициент смертности составляет 0,31 от числа заболевших, в целом по России — 1,17%. В других странах он значительно выше. Так, в Германии он на уровне 4,66%. В InnoSTage связали это с использованием разных норм по оформлению и кодированию причин смерти в разных странах.

По состоянию на 1 июня, в Татарстане зарегистрировано 3 244 случая заболевания.