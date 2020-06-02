В «Ашане» в казанском «Парк Хаусе» заметили воробьев

В гипермаркете «Ашан» в казанском «Парк Хаусе» заметили воробьев. Видео с птицами в магазине в группе «ВКазани поймут» выложил пользователь Артем Билык.

На видео воробьи сидят на холодильниках с полуфабрикатами. «Интересно, как они сюда попали?» — говорит автор видео.

В марте покупатели увидели в «Ашане» тележки с набором продуктов и средств гигиены первой необходимости. В соцсетях акцию окрестили «набором паникера».

