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В «Ашане» в казанском «Парк Хаусе» заметили воробьев

09:14, 02.06.2020
В «Ашане» в казанском «Парк Хаусе» заметили воробьев
Фото: pixabay.com

В гипермаркете «Ашан» в казанском «Парк Хаусе» заметили воробьев. Видео с птицами в магазине в группе «ВКазани поймут» выложил пользователь Артем Билык.

На видео воробьи сидят на холодильниках с полуфабрикатами. «Интересно, как они сюда попали?» — говорит автор видео.

В марте покупатели увидели в «Ашане» тележки с набором продуктов и средств гигиены первой необходимости. В соцсетях акцию окрестили «набором паникера».

Общество Татарстан
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