Песков заявил, что дату голосования по поправкам к Конституции еще не выбрали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что день, когда будет проведено голосование по поправкам к Конституции, еще не выбрали.

«Никаких решений на этот счет не принималось», — цитирует Пескова ТАСС.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию планировали провести 22 апреля. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса его перенесли на неопределенный срок.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что власти рассчитывают провести всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию как можно скорее после снятия режима самоизоляции. Рассматривались такие даты, как 24 июня и 8 июля.

