В Челнах будут судить девять подростков — участников ОПГ за серию краж из магазинов

В Татарстане следователи завершили расследование уголовного дела в отношении девяти челнинцев в возрасте 15—19 лет. Они обвиняются, в зависимости от роли каждого, в краже, мошенничестве и в разбое.



По версии следствия, в ноябре — декабре прошлого года в Челнах обвиняемые совершили 19 краж из магазинов. Они похитили продукты питания и алкогольные напитки на сумму около 400 тыс. рублей.



В декабре трое молодых людей, а также еще один соучастник, не установленный следствием, похитили из одного из магазинов на Цветочном бульваре спиртное и сигареты на сумму более 55 тыс. рублей.

Всего правоохранители установили 21 эпизод преступной деятельности обвиняемых.



Следует отметить, что на момент совершения преступлений только один из них достиг совершеннолетия.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ по РТ.

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