Казань потеряла более 100 позиций в рейтинге инновационных экосистем

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Казань оказалась на 341-м месте рейтинга Global Startup Ecosystem Ranking, который анализирует создаваемые инновационными компаниями экосистемы. Столица Татарстана потеряла сразу 111 позиций в списке.

При этом Казань остается третьей среди городов России, уступая только Москве и Санкт –Петербургу. Она набрала 0,477 балла. При этом Москва поднялась с десятого на девятое место рейтинга. Петербург же рухнул на 68 позиций.

Этот список подготовила команда швейцарско-израильского аналитического центра StartupBlink. Лидирует в списке Сан-Франциско (США). Также в топ-3 вошли Нью-Йорк (США) и Лондон (Великобритания).