Новости аналитики

15:15 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Казань потеряла более 100 позиций в рейтинге инновационных экосистем

14:58, 01.06.2020
Казань потеряла более 100 позиций в рейтинге инновационных экосистем
Фото: скриншот

Казань оказалась на 341-м месте рейтинга Global Startup Ecosystem Ranking, который анализирует создаваемые инновационными компаниями экосистемы. Столица Татарстана потеряла сразу 111 позиций в списке.

При этом Казань остается третьей среди городов России, уступая только Москве и Санкт –Петербургу. Она набрала 0,477 балла. При этом Москва поднялась с десятого на девятое место рейтинга. Петербург же рухнул на 68 позиций.

Этот список подготовила команда швейцарско-израильского аналитического центра StartupBlink. Лидирует в списке Сан-Франциско (США). Также в топ-3 вошли Нью-Йорк (США) и Лондон (Великобритания).

АналитикаТехнологииIT Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем