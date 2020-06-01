В Зеленодольске территорию вокруг садика завалили мусором

В Зеленодольске территорию вокруг садика №23 «Золотой колосок» местные жители завалили мусором. Детский сад находится по адресу ул. Мира, д. 11а.

Тревогу забили родители детей, которые посещают детский сад. Пост о том, что рядом с образовательным учреждением растет несанкционированная свалка, опубликован в группе «Зеленодольск. Онлайн».

«Мы, родители детского сада №23 «Золотой колосок», расположенного на ул. Мира, д. 11а, обеспокоены ситуацией с несанкционированной свалкой возле забора детского сада. Свалка ежедневно растет благодаря жителям близлежащих домов», — написала Надежда Перова.

В мае экологи обнаружили несанкционированную свалку площадью 200 кв. м возле Комсомольского сельского поселения Тукаевского района Татарстана.

