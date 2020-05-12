Экологи обнаружили незаконную свалку в Тукаевском районе Татарстана

В Татарстане экологи нашли несанкционированную свалку площадью около 200 кв. м. Она образовалась возле Комсомольского сельского поселения Тукаевского района РТ.

Там сбрасывались старые покрышки, упаковки из пластика, резиновые шланги, древесные отходы, изделия из стекла и прочее, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

Главе Комсомольского сельского поселения было выдано предписание, согласно которому свалка должна быть ликвидирована в течение месяца.

Ранее экологии обнаружили крупную незаконную свалку в Алькеевском районе РТ. Ее площадь достигала 5 тысяч кв. метров.