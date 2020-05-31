В Аксубаевском районе РТ пьяный мужчина утонул из-за судороги во время купания

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Аксубаевском районе Татарстана 37-летний мужчина утонул из-за судорог во время купания.

Инцидент произошел вечером 30 мая. Местные жители села Караса разбирали старый дом, а вечером решили сходить отдохнуть на рыбалку, на плотину в центре деревни. Выпив, мужчина решил искупаться, а после пойти домой.

Примерно в 10 метрах от берега погибший ушел под воду и не смог вынырнуть обратно.

Его тело нашли спасатели сегодня утром на расстоянии 40 метров от берега, на глубине 4 метра.

Предварительно, причиной несчастного случая при купании в необорудованном месте стали судороги, которые возникли из-за перепада температур воздуха и воды, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Вчера подобный инцидент произошел в Лениногорском районе республики. Трое друзей, отдыхая на берегу озера, распивали спиртные напитки. Один из них решил искупаться, его товарищи не стали ждать и ушли.



В МЧС по РТ предупредили об опасности купания сейчас, в теплые дни. Пока вода не прогрелась, и резкие перепады температур в воде и воздухе могут привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. А судороги являются основной причиной гибели в воде.

