В Татарстане мужчина утонул после отдыха на природе
В Татарстане мужчина утонул после посиделок с друзьями на природе. Он решил искупаться в состоянии алкогольного опьянения.
Случай произошел в Лениногорском районе республики. В 14.40 на номер спасательной службы поступило сообщение о том, что в озере утонул мужчина.
Выяснилось, что трое друзей отдыхали на берегу озера. Один из них, будучи в пьяном состоянии, решил окунуться в воду. Друзья ждать его не стали, собрали вещи и ушли.
Тело мужчины обнаружили в 15 метрах от берега. Его передали прибывшим полицейским.
Ранее МЧС РФ по РТ предупредило об опасности купания сейчас, в теплые дни.
В ведомстве отметили, что пока вода не прогрелась, и резкие перепады температур в воде и воздухе могут привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. А судороги являются основной причиной гибели в воде.
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