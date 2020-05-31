В Татарстане мужчина утонул после отдыха на природе

Фото: «Реальное время»

В Татарстане мужчина утонул после посиделок с друзьями на природе. Он решил искупаться в состоянии алкогольного опьянения.

Случай произошел в Лениногорском районе республики. В 14.40 на номер спасательной службы поступило сообщение о том, что в озере утонул мужчина.

Выяснилось, что трое друзей отдыхали на берегу озера. Один из них, будучи в пьяном состоянии, решил окунуться в воду. Друзья ждать его не стали, собрали вещи и ушли.

Тело мужчины обнаружили в 15 метрах от берега. Его передали прибывшим полицейским.



Ранее МЧС РФ по РТ предупредило об опасности купания сейчас, в теплые дни.

В ведомстве отметили, что пока вода не прогрелась, и резкие перепады температур в воде и воздухе могут привести к судорогам — резкому и очень болезненному сокращению мышц. А судороги являются основной причиной гибели в воде.

