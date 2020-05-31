В «Роскосмосе» ответили на запуск корабля Crew Dragon

Фото: wikimedia.org Кен и Ньетта

В «Роскосмосе» не понимают «истерики» по поводу удачного запуска частного корабля Crew Dragon.

«Произошло то, что произойти должно было давно. Теперь не только русские будут летать на МКС, но и американцы. Ну и замечательно!», - написал в Twitter руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко.

По его словам, очень важно иметь несколько возможностей добраться до Международной космической станции. Однако Устименко заметил, что «Роскосмос» не собирается стоять на месте и уже в этом будут проводиться испытания двух новых ракет, а в следующем году госкорпорация возобновит лунную программу.

«Будет интересно», — заверил он.

Вчера ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon компании Илона Маска Space X стартовала с мыса Канаверал. На его борту находилось два астронавта.

Отметим, что этот пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершаемый частной компанией. Запуск ракеты транслировался в прямом эфире.