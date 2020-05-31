Депутат Госдумы предложил, что лечение от курения можно включить в полис ОМС

Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич в колонке «Реального времени» предложил включить лечение от курения в систему ОМС.



Спикер отметил, что курение признано болезнью и требует соответствующего лечения (в Международной классификации болезней: F17.2 «Никотиновая зависимость»). В Татарстане в наркодиспансере есть специализированные кабинеты, помогающие бросить курить.

«Я считаю, что можно пойти дальше и включить лечение от курения в систему ОМС. Поликлиники — это первичное звено, которое как раз нацелено на работу по профилактике заболеваний. И если у конкретного врача и медучреждения будет стимул по лечению и оздоровлению пациента, а также предупреждению табакокурения, то эффективность может повыситься в разы», — сказал врач.

Читайте колонку врача о том, почему в борьбе с курением нельзя превращать в борьбу с курящими.

