«Ак Барс» впервые за четыре года показал убыток в 16,2 миллиона рублей

Хоккейный клуб «Ак Барс» завершил 2018 год с убытком в 16,2 миллиона рублей. Финансовые показатели были опубликованы в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Подобное произошло впервые за последние 4 года. До 2018 года финансовые показатели «Ак Барса» неизменно показывали прибыль. Так, в 2017 году прибыль казанцев составила 116,8 миллиона.

Всего за прошлый год «Ак Барс» заработал 5,659 миллиарда рублей. Это на 1,5 миллиарда больше, чем в 2017 году, когда выручка клуба составила 4,01 миллиарда рублей.

Напомним, что в сезоне 2017/18 годов казанский «Ак Барс» стал обладателем Кубка Гагарина в Континентальной хоккейной лиге.