В Татарстане в ДТП с тремя автомобилями попала машина ДПС

Фото: соцсети

В Альметьевске три автомобиля столкнулись на пешеходном переходе. Одна из машин принадлежит полку ДПС.

Как сообщают в соцсетях, ДТП произошло на перекрестке улиц Радищева и Лермонтова. На пешеходном переходе столкнулись «Лада Приора», «Тойота Камри» и «Митсубиши ASX».

«Машина ДПС ехала (очень быстро ехала) по Лермонтова со стороны Джалиля с включенными проблесковыми маячками, сирена была включена буквально за несколько секунд до столкновения», — рассказывает в соцсети жительница города Лидия Иванова.

Пользователи предполагают, что инспекторы не удостоверились в безопасности маневра, проезжая перекресток с включенными проблесковыми маячками, которые дают преимущество.

При этом один из комментаторов отметил, что не раз замечал на дорогах, как водитель данного автомобиля ДПС нарушает правила дорожного движения. Он прикрепил видео, на котором запечатлено нарушение, совершенное автомобилем инспекторов, уверяя, что это и есть тот самый автомобиль.

Ранее в Казани женщина устроила аварию с тремя пострадавшими, не уступив дорогу.

