IKEA откроет три магазина Москве — казанский пока останется закрытым

Сеть магазинов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет три магазина в России - все они в Москве.

Как сообщается на сайте компании, возобновят работу IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и дизайн-студия IKEA Ботанический сад.



Число покупателей в торговых залах будет ограничено. Также они должны будут носить в торговых залах маски и перчатки.

На данный момент в России работают 15 магазинов IKEA в столице, в том числе и в Казани,и пять дизайн-студий IKEA. Магазин в столице Татарстана пока останется закрытым.

Во время простоя IKEA присоединилась к оказанию благотворительной помощи медицинским организациям Казани, в том числе тем, где лечат заразившихся коронавирусом. Она поставила медицинским учреждениям мебель, постельное белье, халаты, принадлежности для ванных комнат на безвозмездной основе.