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IKEA откроет три магазина Москве — казанский пока останется закрытым

23:03, 30.05.2020
IKEA откроет три магазина Москве — казанский пока останется закрытым
Фото: flickr.com

Сеть магазинов товаров для дома IKEA с 3 июня откроет три магазина в России - все они в Москве.

Как сообщается на сайте компании, возобновят работу IKEA Теплый Стан, IKEA Ходынское Поле и дизайн-студия IKEA Ботанический сад.

Число покупателей в торговых залах будет ограничено. Также они должны будут носить в торговых залах маски и перчатки.

На данный момент в России работают 15 магазинов IKEA в столице, в том числе и в Казани,и пять дизайн-студий IKEA. Магазин в столице Татарстана пока останется закрытым.

Во время простоя IKEA присоединилась к оказанию благотворительной помощи медицинским организациям Казани, в том числе тем, где лечат заразившихся коронавирусом. Она поставила медицинским учреждениям мебель, постельное белье, халаты, принадлежности для ванных комнат на безвозмездной основе.

БизнесРозничная торговля Татарстан
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