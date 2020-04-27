Казанская IKEA обставляет больницы с пациентами COVID-19

IKEA присоединилась к оказанию благотворительной помощи медицинским организациям Казани, в том числе тем, где лечат заразившихся COVID-19. Об этом сегодня рассказали на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Медицинским учреждениям необходимы мебель, постельное белье, халаты, принадлежности для ванных комнат. IKEA начала отгрузки товаров на безвозмездной основе.

«Большое спасибо компании IKEA, а также всем неравнодушным представителям бизнеса, физическим лицам, крупным промышленным предприятиям, которые в эти недели проявляют социальную ответственность. Мы не перестаем восхищаться людьми, которые в это сложное время в буквальном смысле подставляют плечо. Помощь приходит практически отовсюду. После победы над этой напастью золотыми буквами в историю современной Казани будут вписаны имена неравнодушных людей и компаний», — сказал Ильсур Метшин.

Ранее Ильсур Метшин призвал казанцев не расслабляться и продолжать соблюдать самоизоляцию.