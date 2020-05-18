В Казани купальный сезон откроют 1 июня

Купальный сезон на озерах Комсомольское и Лебяжье в Казани откроется 1 июня.

Вода в остальных городских водоемах не предназначена для купания, предупредили во время штаба.

Напомним, для отдыха казанцев в 2019 году были открыты муниципальные пляжи «Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Большое Лебяжье», а также места массового отдыха у воды — озера Изумрудное, Лебяжье и озеро в парке Победы. Озеро Комсомольское было закрыто на реконструкцию и благоустройство прилегающей территории. При этом не было зарегистрировано ни одного утонувшего. На пляжах спасено 10 человек, в том числе пятеро детей. Первая доврачебная помощь оказана 264 отдыхающим.