Главное о коронавирусе на 30 мая: в мире 6 млн заразившихся, пляжи в РТ откроют с патрулями

Патрули на пляжах и очереди у инфекционной больницы

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 63 новых случая COVID-19. Из них один случай завозной, остальные — контактные. 14 человек госпитализированы, 49 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Больше всего заболевших в Казани (42) и Набережных Челнах (8). Трое заболевших в Нижнекамском районе, по двое — в Атнинском и Тукаевском. По одному пациенту прибавилось в Арском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Новошешминском и Сабинском районах РТ.

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 142 случая заболевания. Выздоровели за весь период 2 585 человека, из них 103 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.



Татарстан находится на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.

На пляжах Татарстана, который откроются с 1 июня, из-за угрозы распространения коронавируса будут дежурить патрули.

Правительство РФ с подачи Татарстана включило СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Они могут претендовать на полугодовую отсрочку по всем налогам.

Летние загородные лагеря готовы начать работу с 1 июня.

Прокуратура проверяет информацию об очереди у инфекционной больницы в Набережных Челнах, где людям приходилось лежать на земле в ожидании помощи.



Представители туриндустрии предложили отменить для приезжающих в Татарстан россиян обязательные справки об отсутствии коронавируса, заменив их тестированием на месте.

Более тысячи умерших, не вошедших в статистику

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса, выздоровели 8 212 человек. Таким образом, число зараженных в стране выросло до 396 575, а выздоровевших — до 167 469 человек.

Зафиксирован 181 новый смертельный случай. Всего от коронавируса умерли 4 555 россиян.



Топ регионов России по числу заболевших

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация стабильна и возврата к ограничительным мерам не будет.

Путин объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением зарплаты. В этот день пройдет Парад Победы.



Медикам, лечащим пациентов с коронавирусом, засчитают день работы за три.

В Петербурге от коронавируса вылечилась 85-летняя блокадница. Ее подключали к аппарату ИВЛ.

В РФ нашли 1 138 погибших с коронавирусом, не учтенных в основной статистике.

В крупнейшем онкоцентре в Саранске зафиксирована вспышка коронавируса.

В Кирове обнаружили коронавирус у семи дошколят в детсаду.

В Российской академии наук считают, что коронавирусная угроза обострила международные проблемы ядерной безопасности и контроля над вооружением. Ученые сделали предположение, что мир ждет новая гонка вооружений.

В Москве переболевшие коронавирусом священники сдают плазму крови для больных.

Число заразившихся превысило 6 миллионов человек

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 6 045 319. Умерли 367 111 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 793 530). На второй строчке — Бразилия (468 338), Россия на третьем месте (396 575). На четвертом месте — Испания (285 644), на пятом — Великобритания (271 222).

Число активно болеющих перевалило за 3 миллиона. Сейчас в мире болеют 3 007 593 человека.

Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите G7, на который ее пригласил Дональд Трамп.

Трамп заявил о разрыве отношений США с Всемирной организацией здравоохранения. Он считает, что ВОЗ помогала Китаю скрывать масштабы эпидемии.

Швеция опередила все страны мира по числу новых смертей из-за коронавируса за неделю. Средний показатель количества летальных исходов на миллион населения в Швеции достиг 5,59 — это в 11 раз превышает среднемировой показатель, который равен 0,49. Напомним, в стране не вводили карантин.

В Китае опровергли прежнюю версию происхождения коронавируса. Рынок морепродуктов города Ухань не является первоисточником заражения.



В Индии обезьяны украли образцы крови пациентов с коронавирусом.

Ольга Плешкова