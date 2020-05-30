Министр экономики Татарстана: «Ажиотаж на различные товары у людей прошел»

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В Татарстане проблема с нехваткой продуктов и товаров решена. Об этом министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов рассказал в интервью Андрею Кузьмину .

«Сейчас проблем нет. Решением Правительства Татарстана была создана рабочая группа, которую я возглавляю, и мы отслеживаем эти моменты каждый день... Ажиотаж на различные товары у людей прошел. Они каждый раз видят на полках магазинов необходимые продукты, поэтому этой проблемы мы не наблюдаем», — отметил он.

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