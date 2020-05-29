Игрок «Рубина» Тарасов поддержал решение допустить зрителей на стадионы

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов прокомментировал решение Роспотребнадзора разрешить присутствие зрителей на стадионах после возобновления сезона в РПЛ.

«То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, — настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили, — всех рассадить на несколько метров.

10 процентов — не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысячи человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается», — написал Тарасов в своем «Инстаграме».

Напомним, РФС запланировал возобновление сезона в РПЛ на 21 июня. Накануне стало известно, что Роспотребнадзор одобрил посещение зрителями матчей чемпионата страны с некоторыми ограничениями.

Тарасов перешел в «Рубин» зимой 2020 года, подписав контракт до конца сезона 2019/20. Но сыграть за казанцев не успел: на одном из предсезонных сборов полузащитник сломал ногу. Ранее стало известно, что «Рубин» продлил контракт с Тарасовым до конца нынешнего сезона.