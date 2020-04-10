В Татарстане разрешили продажу саженцев и семян

В Татарстане развернули продажу садоводам семян и саженцев. Соответствующее постановление подписали в кабмине РТ.

Как сообщили пресс-службе Минсельхозпрода РТ, продажа идет на рынках, а также в торговых сетях «Пятерочка» и Fix Price, пишет «Татар-информ».

Напомним, неделю назад президент Татарстана Рустам Минниханов поручил кабмину РТ проработать вопрос выдачи разрешения на продажу саженцев, семян и рассады. Они не входили в список товаров первой необходимости, и поэтому их продажа запрещена.