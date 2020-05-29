Медикам, лечащим пациентов с COVID-19, при расчете пенсии день засчитают за три

В России пенсионный стаж медиков, которые лечат пациентов с COVID-19, в 2020 году будет формироваться из расчета день за три. Соответствующий проект постановления правительства по поручению президента России Владимира Путина подготовил Минтруд.

Стаж в трехкратном размере будет засчитываться в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, и в подразделениях скорой помощи, пишет ТАСС.

«Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, заработает спецстаж в полгода», — сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Сведения о трудовой деятельности медиков, лечащих больных с коронавирусом, будут подаваться медучреждениями в Пенсионный фонд.

Также врачи, работающие с «ковидными» пациентами, могут рассчитывать на стимулирующие выплаты от 25 до 80 тыс. рублей.