В Бугульме полицейские изъяли артиллерийские снаряды времен Гражданской войны

Сотрудники уголовного розыска полиции Бугульмы изъяли четыре артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Снаряды обнаружены по месту жительства 47-летнего жителя поселка Акбаш. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД Татарстана напоминает, что добровольная сдача оружия и снарядов освобождает от уголовной ответственности.

Кроме того, за это можно получить вознаграждение. К примеру, 3 тыс. рублей — за нарезное огнестрельное оружие, 2 тыс. рублей — за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т. д.).

В начале мая в Татарстане рецидивиста с битой и муляжом гранаты осудили на 7 лет.

