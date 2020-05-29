В Бугульме полицейские изъяли артиллерийские снаряды времен Гражданской войны
Сотрудники уголовного розыска полиции Бугульмы изъяли четыре артиллерийских снаряда калибра 45 мм времен Гражданской войны. Об этом сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Снаряды обнаружены по месту жительства 47-летнего жителя поселка Акбаш. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
МВД Татарстана напоминает, что добровольная сдача оружия и снарядов освобождает от уголовной ответственности.
Кроме того, за это можно получить вознаграждение. К примеру, 3 тыс. рублей — за нарезное огнестрельное оружие, 2 тыс. рублей — за взрывчатые вещества (тротил, аммонит и т. д.).
В начале мая в Татарстане рецидивиста с битой и муляжом гранаты осудили на 7 лет.
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