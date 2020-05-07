В Татарстане рецидивиста с битой и муляжом гранаты осудили на 7 лет

Фото: "Реальное время"

7,5 года в колонии общего режима получил 52-летний казанец по приговору Зеленодольского горсуда Татарстана. Суд признал его виновным по шести статьям Уголовного Кодекса РФ, включая угрозу насилием представителю власти, разбой в офисе микрокредитования и нападение на бывшую сожительницу с металлической трубой и деревянной битой.



Сам подсудимый вину отрицал, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ.

Судом установлено, что после расставания с подругой этот казанец в июле 2019 года дважды в нетрезвом виде избивал ее подручными средствами, а один раз незаконно проник в ее дом. После второго избиения 9 июля обвиняемый решил еще и заработать — отправился в один из казанских офисов микрокредитования, где, угрожая муляжом гранаты, забрал 75 тысяч рублей из кассы.

Задержали разбойника в тот же день, и после доставки на медосвидетельствование в больницу он полнил багаж обвинений еще двумя статьями — за публичное оскорбление и угрозы расправой в адрес полицейского.

Ранее обвиняемый уже был судим. Приговор пока не вступил в силу.