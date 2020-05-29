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Марат Хуснуллин возглавил оргкомитет форума нацпроектов, который пройдет в Казани

13:47, 29.05.2020
Марат Хуснуллин возглавил оргкомитет форума нацпроектов, который пройдет в Казани
Фото: government.ru

Вице-премьер России Марат Хуснуллин возглавил организационный комитет всероссийского форума «Национальное развитие». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства России Михаил Мишустин.

В состав оргкомитета также включили президента Татарстана Рустама Минниханова.

Первый форум нацпроектов планировалось провести в Казани 9—11 апреля, но его перенесли на октябрь.

Форум, посвященный национальным проектам, будет проходить раз в два года. После Казани право проведения мероприятия получит Нижний Новгород.

Татарстан
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