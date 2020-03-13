Всероссийский форум нацпроектов, который пройдет в Казани, перенесли на осень

Организаторы первого всероссийского форума национальных проектов «Национальное развитие», проведение которого в Казани было запланировано в апреле, перенесли мероприятие на октябрь этого года.

Соответствующее решение было принято еще до развития ситуации с коронавирусом и не связано с пандемией.

«[Мероприятие] перенесено на октябрь текущего года, это еще до этих событий было принято решение. Не связано с [ситуацией вокруг коронавируса]», — заявил ТАСС министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Напомним, форум, посвященный национальным проектам, будет проходить раз в два года. Впервые он будет проведен в Казани. После столицы республики право проведения мероприятия получит Нижний Новгород.

