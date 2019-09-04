Форум нацпроектов, который впервые проведут в Казани, будет проходить раз в два года

Форум, посвященный национальным проектам, будет проходить раз в два года, сообщил вице-премьер России Константин Чуйченко. Первым его примет Казань в 2020 году.

«По остальным [городам, где будет проходить форум] определимся позже. У нас много достойных городов для проведения форума», — приводит слова чиновника ТАСС.

О том, что Казань станет первым городом, где пройдет форум нацпроектов, равно как и о самой идее такого форума, стало известно на этой неделе. Тогда СМИ сообщали, что после Казани форум может пройти в Нижнем Новгороде уже в 2021 году.

