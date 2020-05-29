«Коронакризис» на 95,4% обвалил гостиничные услуги, зато на 69,4% подстегнул курьерские

Фото: Максим Платонов

Производство медицинских изделий и текстиля выросло

Сегодня Татарстанстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Татарстана за январь — апрель 2020 года.

«Коронакризис» вызвал ожидаемое падение основных социально-экономических показателей. Самое впечатляющее пике показал объем оказанных платных услуг населению: по отношению к марту за апрель он потерял 43%. Оборот розничной торговли снизился на треть по отношению к марту. Замедлился ввод в действие жилья: в марте было введено на 30,1% больше площади, чем в апреле. Рост на 3,1% наблюдался только в производстве сельскохозяйственной продукции.

Индекс промышленного производства в апреле снизился год к году на 5,3%, а к марту — на 13,5%. Объем отгруженных товаров собственного производства в республике составил всего 68,1% от объема за этот же период прошлого года.

Что касается промышленного производства, то разные отрасли показывали разную динамику. Самое сильное падение в апреле по сравнению с мартом зафиксировано в сфере производства кожи и изделий из кожи (74,6%). Но были и отрасли, в которых зафиксирован серьезный рост: на 72,8% подскочило в апреле производство текстильных изделий (судя по всему, свой вклад внесли многоразовые маски). И, что вполне ожидаемо, 51,2% прибавило производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Сильнее всего просели гостиницы и предприятия общественного питания, что вполне ожидаемо: в этой отрасли оборот упал на 77,2%. Фото Максима Платонова

Оборот гостиниц и ресторанов рухнул на 77,2%, а у телекома вырос на 16,8%

Резко упал оборот организаций в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: всего по республике снижение составило 22,5%.

Сильнее всего просели гостиницы и предприятия общественного питания, что вполне ожидаемо: в этой отрасли оборот упал на 77,2% (оборот отдельно общественного питания по сравнению с апрелем упал на 63%). Добывающая отрасль снизила оборот на 56%. Период самоизоляции практически стер ластиком пассажирооборот автотранспорта общего пользования: год к году в апреле этот показатель потерял 82,5%, а по отношению к марту — 77%.

Но падали не все: переход торговли на дистанционный режим дал 1,8%-ный рост оборота сфере транспортировки и хранения. Переезд компаний на «удаленку», а мероприятий — в онлайн выявил лидера по росту оборота — сферу информатизации и связи, которая прибавила 16,8%.

Оборот розничной торговли по сравнению с мартом снизился на 33,3%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 27,6%.

Переезд компаний на «удаленку», а мероприятий — в онлайн выявил лидера по росту оборота — сферу информатизации и связи, которая прибавила 16,8%. Фото Максима Платонова

Рынок платных услуг упал на 43%

Период самоизоляции ожидаемо обвалил и рынок платных услуг населению: в апреле он снизился к марту на 38,7%, а к апрелю 2019 года — на 43%.



Почти сошел на нет объем услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья — снизился на 95,4% год к году. Услуги турагентств в апреле в Татарстане не оказывались вовсе. Платные услуги учреждений культуры «потерялись» на 99,1%. Транспортные услуги упали примерно вдвое, юридические — на 79,7%, образовательные — на 63%.

Зато впечатляющий рост показал рынок услуг почтовой связи и курьерских услуг: на 69,4% в отношении к апрелю 2019 года. На 5,6% год к году выросли услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам.

Впечатляющий рост показал рынок услуг почтовой связи и курьерских услуг: на 69,4% в отношении к апрелю 2019 года. Фото Рината Назметдинова

Людмила Губаева