Новости происшествий

12:18 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Бугульме три человека пострадали и один погиб при пожаре в пятиэтажке

11:56, 29.05.2020
В Бугульме три человека пострадали и один погиб при пожаре в пятиэтажке
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Бугульме пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Бугульме. Одну женщину спасти не удалось.

Пожар произошел сегодня в 10.00 в пятиэтажном доме на улице Советской. Горела квартира на третьем этаже.

Огонь полыхал на кухне и в коридоре. В 10.28 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 7 кв. метров.

Спасатели вывели из здания четырех человек и передали их медикам. Трое пострадавших были госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ. К сожалению, медикам не удалось сохранить жизнь 46-летней женщине.

Точную причину пожара установят дознавателям Госпожнадзора. Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

Ранее на улице Фучика в Казани в одной из квартир девятиэтажки загорелся холодильник. Пострадал хозяин квартиры.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем