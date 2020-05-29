В Бугульме три человека пострадали и один погиб при пожаре в пятиэтажке

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Бугульме пожарные спасли четырех человек из горящего дома в Бугульме. Одну женщину спасти не удалось.

Пожар произошел сегодня в 10.00 в пятиэтажном доме на улице Советской. Горела квартира на третьем этаже.

Огонь полыхал на кухне и в коридоре. В 10.28 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 7 кв. метров.

Спасатели вывели из здания четырех человек и передали их медикам. Трое пострадавших были госпитализированы в Бугульминскую ЦРБ. К сожалению, медикам не удалось сохранить жизнь 46-летней женщине.

Точную причину пожара установят дознавателям Госпожнадзора. Предварительно, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.



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