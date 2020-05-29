В казанской многоэтажке загорелся холодильник: один человек пострадал

Фото: МЧС по РТ (архив)

Вчера вечером на улице Фучика в Казани в одной из квартир девятиэтажки загорелся холодильник. Пострадал хозяин квартиры.

Сообщается, что пожар произошел в районе 9 вечера по адресу: Фучика, 62. По неизвестным причинам в одной из квартир на девятом этаже загорелся холодильник. Хозяин квартиры пытался потушить его сам, однако получил ожоги.

Пожарные справились огнем за 10 минут. Пострадавшего владельца квартиры доставили с ожогами в РКБ.

Площадь пожара составила 2 кв. метра.

Ранее в частном доме в деревне Колкомерка Пестречинского района ночью произошел пожар. Вся семья, в которой есть и ребенок-инвалид, смогла вовремя эвакуироваться благодаря сработавшим пожарным извещателям. Их сигнал вовремя разбудил жильцов дома.

