В казанской многоэтажке загорелся холодильник: один человек пострадал
Вчера вечером на улице Фучика в Казани в одной из квартир девятиэтажки загорелся холодильник. Пострадал хозяин квартиры.
Сообщается, что пожар произошел в районе 9 вечера по адресу: Фучика, 62. По неизвестным причинам в одной из квартир на девятом этаже загорелся холодильник. Хозяин квартиры пытался потушить его сам, однако получил ожоги.
Пожарные справились огнем за 10 минут. Пострадавшего владельца квартиры доставили с ожогами в РКБ.
Площадь пожара составила 2 кв. метра.
Ранее в частном доме в деревне Колкомерка Пестречинского района ночью произошел пожар. Вся семья, в которой есть и ребенок-инвалид, смогла вовремя эвакуироваться благодаря сработавшим пожарным извещателям. Их сигнал вовремя разбудил жильцов дома.
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