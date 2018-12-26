Сечин объяснил падение цен на нефть

Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил падение цен на нефть, которое произошло, несмотря на соглашение ОПЕК+. По его словам, на стоимость нефти сейчас влияет повышение ставки Федеральной резервной системы (ФРС).



«Надо учитывать большое количество факторов. В данном случае мы, казалось бы, заключили соглашение ОПЕК+, а цена на нефть падает. Казалось бы, она должна стабилизироваться, все должны были испугаться, а никто не испугался. (...) Основным фактором в данном случае стало повышение ставки ФРС, которая привела к вымыванию финансовых спекулянтов с рынка. Это основной фактор, который воздействует на цену», — цитирует «Интерфакс» Сечина.

Он также ответил на вопрос о том, какие цены на нефть он закладывает в бюджет на следующий год.

«Есть консервативный, есть усредненный (прогноз). Консервативный — это 50—53 (доллара за 1 баррель, — прим. ред.)», — сказал Сечин.

Напомним, вопреки новому соглашению ОПЕК+ цены на нефть на прошлой неделе упали ниже $50 за баррель. По мнению большинства экспертов, шансов на их восстановление до прежних высоких уровней не так уж много. Что привело к обвалу нефтяных котировок и чем это грозит российской экономике — в материале «Реального времени».

