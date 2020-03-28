Татарстанский экономист пояснил, почему Сечин не виноват в падении цен на нефть

Директор ГБУ «Центр перспективных экономических исследований при Академии наук РТ» Марат Сафиуллин рассказал о своем видении экономического кризиса 2020 года. Он считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не мог повлиять на выход России из сделки ОПЕК+, а значит на падение цен на нефть.

«Ситуация здесь политическая», — сказал эксперт в проекте Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».

Он напомнил, что на сегодня крупнейшими экспортерами нефти являются Россия и США. Роль и значение Саудовской Аравии начала сокращаться.

Так что разрыв сделки ОПЕК+ связан скорее с желанием Саудовской Аравии вернуть себе влиятельность.

Он отметил, что нынешний кризис можно разложить на несколько факторов: пандемия, цены на нефть и курсы валют, политический фактор, движение рынков и перенастройка хозяйственной деятельности.

Сафиуллин сравнил масштаб кризиса этого года с развалом Советского Союза. При этом он считает, что Татарстан готов к негативным последствиям лучше большинства регионов.