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Татарстанский экономист пояснил, почему Сечин не виноват в падении цен на нефть

10:58, 28.03.2020 2
Татарстанский экономист пояснил, почему Сечин не виноват в падении цен на нефть
Фото: tatar-inform.ru

Директор ГБУ «Центр перспективных экономических исследований при Академии наук РТ» Марат Сафиуллин рассказал о своем видении экономического кризиса 2020 года. Он считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не мог повлиять на выход России из сделки ОПЕК+, а значит на падение цен на нефть.

«Ситуация здесь политическая», — сказал эксперт в проекте Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».

Он напомнил, что на сегодня крупнейшими экспортерами нефти являются Россия и США. Роль и значение Саудовской Аравии начала сокращаться.

Так что разрыв сделки ОПЕК+ связан скорее с желанием Саудовской Аравии вернуть себе влиятельность.

Он отметил, что нынешний кризис можно разложить на несколько факторов: пандемия, цены на нефть и курсы валют, политический фактор, движение рынков и перенастройка хозяйственной деятельности.

Сафиуллин сравнил масштаб кризиса этого года с развалом Советского Союза. При этом он считает, что Татарстан готов к негативным последствиям лучше большинства регионов.

АналитикаПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Тахир Давлетшин 11:44
    Крупнейшими странами – экспортерами нефти являются (данные за 2018 год):
    – Саудовская Аравия – 367,4 млн. тонн
    – Россия – 275,9 млн. тонн
    – Ирак – 200,9 млн. тонн
    – государства Среднего Востока (вкл. Иран) – 192,1 млн. тонн
    – Канада – 190,9 млн. тонн
    – ОАЭ – 125,9 млн. тонн
    – Кувейт – 103,0 млн. тонн

    – США – 93,2 млн. тонн ( в 2019 году - 157 млн тонн)
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  • Анонимно 11:46
    А кто по Вашему виноват тогда?Министр Новак,который демонстративно покинул заседание ОПЕК?Он сам без согласования с высшими лицами страны не мог поступить так...Так что чушь не пишите-будьте умнее и "зрите в корень"...
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