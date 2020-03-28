Татарстанский экономист пояснил, почему Сечин не виноват в падении цен на нефть
Директор ГБУ «Центр перспективных экономических исследований при Академии наук РТ» Марат Сафиуллин рассказал о своем видении экономического кризиса 2020 года. Он считает, что глава «Роснефти» Игорь Сечин не мог повлиять на выход России из сделки ОПЕК+, а значит на падение цен на нефть.
«Ситуация здесь политическая», — сказал эксперт в проекте Андрея Кузьмина «Интервью без галстука».
Он напомнил, что на сегодня крупнейшими экспортерами нефти являются Россия и США. Роль и значение Саудовской Аравии начала сокращаться.
Так что разрыв сделки ОПЕК+ связан скорее с желанием Саудовской Аравии вернуть себе влиятельность.
Он отметил, что нынешний кризис можно разложить на несколько факторов: пандемия, цены на нефть и курсы валют, политический фактор, движение рынков и перенастройка хозяйственной деятельности.
Сафиуллин сравнил масштаб кризиса этого года с развалом Советского Союза. При этом он считает, что Татарстан готов к негативным последствиям лучше большинства регионов.АналитикаПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы Татарстан
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– Саудовская Аравия – 367,4 млн. тонн
– Россия – 275,9 млн. тонн
– Ирак – 200,9 млн. тонн
– государства Среднего Востока (вкл. Иран) – 192,1 млн. тонн
– Канада – 190,9 млн. тонн
– ОАЭ – 125,9 млн. тонн
– Кувейт – 103,0 млн. тонн
– США – 93,2 млн. тонн ( в 2019 году - 157 млн тонн)