Игрок «КАМАЗа» признан лучшим пенальтистом десятилетия в России

Игрок «КАМАЗа» Владимир Гаглоев признан лучшим пенальтистом России за последние 10 лет. Об этом сообщает портал Трансфермаркт.

Нападающий челнинской команды за последнее десятилетие 26 раз поражал ворота соперников с 11-метровой отметки. Этот показатель оказался на 9 голов больше, чем у его преследователей, форварда «Динамо» Николая Комличенко и игрока испанской «Сельты» Федора Смолова.

Места с 4-го по 10-е поделили сразу шесть футболистов, забившие по 16 мячей. Среди них бывший игрок «Рубина» Руслан Мухаметшин и уроженец Набережных Челнов Игорь Коронов.

Напомним, ранее стало известно о возможном уходе из «КАМАЗа» форварда Давида Караева. Им интересуются «Крылья Советов».