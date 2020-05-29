Новости спорта

10:45 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Игрок «КАМАЗа» признан лучшим пенальтистом десятилетия в России

10:09, 29.05.2020
Игрок «КАМАЗа» признан лучшим пенальтистом десятилетия в России
Фото: vk.com/fckamaz

Игрок «КАМАЗа» Владимир Гаглоев признан лучшим пенальтистом России за последние 10 лет. Об этом сообщает портал Трансфермаркт.

Нападающий челнинской команды за последнее десятилетие 26 раз поражал ворота соперников с 11-метровой отметки. Этот показатель оказался на 9 голов больше, чем у его преследователей, форварда «Динамо» Николая Комличенко и игрока испанской «Сельты» Федора Смолова.

Места с 4-го по 10-е поделили сразу шесть футболистов, забившие по 16 мячей. Среди них бывший игрок «Рубина» Руслан Мухаметшин и уроженец Набережных Челнов Игорь Коронов.

Напомним, ранее стало известно о возможном уходе из «КАМАЗа» форварда Давида Караева. Им интересуются «Крылья Советов».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем