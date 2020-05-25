Рогозин заявил, что Россия не допустит приватизации Луны

Россия не допустит приватизации Луны, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, это незаконно и противоречит международному праву.

Также Рогозин заметил, что Россия не будет участвовать в лунной гонке с США, которая, по мнению главы «Роскосмоса», напоминает предвыборные соревнования американских демократов и республиканцев.

Луна интересует Роскосмос с точки зрения ее происхождения и сохранения как спутника Земли, который обеспечивает жизнедеятельность на планете, отметил он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее Дмитрий Рогозин пошутил, что отправит на орбиту КАМАЗ вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск. По словам Рогозина, челнинский грузовик полетит с космодрома Плесецк на второй ракете-носителе «Ангара-А5». На КАМАЗе оценили шутку и ответили, что по этому поводу разработали КАMАЗ CONTINENT.

