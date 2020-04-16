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Рогозин пообещал отправить в космос КАМАЗ

22:49, 16.04.2020
Рогозин пообещал отправить в космос КАМАЗ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, что отправит на орбиту КАМАЗ, вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск. По словам Рогозина, челнинский грузовик полетит с космодрома Плесецк на второй ракете-носителе «Ангара-А5».

«КАМАЗ отправим за Tesla», — прокомментировал Рогозин вопрос о полезной нагрузке ракеты.

Напомним, что 2 года назад Илон Маск, основавший и Tesla, и SpaceX, отправил на ракете сверхтяжелого класса Falcon Heavy один из своих электромобилей.

Промышленность
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