Рогозин пообещал отправить в космос КАМАЗ

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, что отправит на орбиту КАМАЗ, вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск. По словам Рогозина, челнинский грузовик полетит с космодрома Плесецк на второй ракете-носителе «Ангара-А5».

«КАМАЗ отправим за Tesla», — прокомментировал Рогозин вопрос о полезной нагрузке ракеты.

КАМАЗ отправим за Tesla. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 16, 2020

Напомним, что 2 года назад Илон Маск, основавший и Tesla, и SpaceX, отправил на ракете сверхтяжелого класса Falcon Heavy один из своих электромобилей.