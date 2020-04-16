Рогозин пообещал отправить в космос КАМАЗ
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пошутил, что отправит на орбиту КАМАЗ, вслед за автомобилем Tesla, который послал туда Илон Маск. По словам Рогозина, челнинский грузовик полетит с космодрома Плесецк на второй ракете-носителе «Ангара-А5».
«КАМАЗ отправим за Tesla», — прокомментировал Рогозин вопрос о полезной нагрузке ракеты.
КАМАЗ отправим за Tesla.— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 16, 2020
Напомним, что 2 года назад Илон Маск, основавший и Tesla, и SpaceX, отправил на ракете сверхтяжелого класса Falcon Heavy один из своих электромобилей.Промышленность
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