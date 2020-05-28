Индекс самоизоляции в Казани опустился до 0,5 балла

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Казани по состоянию на 12.50 индекс самоизоляции опустился до 0,5 балла. Это самый низкий показатель среди городов Татарстана.

Чуть выше индекс самоизоляции в Челнах (0,8 балла) и в Чистополе (0,9 балла). В Нижнекамске, Зеленодольске и Альметьевске этот показатель чуть выше — 1,2 балла. Самый высокий индекс у Елабуги — здесь днем он равен 1,4 балла.

Среди российских городов столица Татарстана заняла последнее, 15 место, следует из данных «Яндекса». Самый высокий показатель самоизоляции у Москвы (1,6 балла), Красноярска (1,4 балла) и у Ростова-на-Дону (1,3 балла).

На прошлой неделе индекс самоизоляции в Казани опустился до 0,9 балла.