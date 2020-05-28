Студия Лебедева придумала новый герб для Беларуси — на нем кот, тракторы и картошка

Студия Артемия Лебедева разработала проект нового герба для Белоруссии. На сайте студии появились эскизы. На гербе изображены кот, тракторы и картошка.

«Рецепт» герба изложили в стишках. К примеру, «Васильки гербу дают урожайность и уют, пара тракторов, картошка — чувство сытости немножко, ни войны, ни готики — только мир да котики».

Заказал проект житель страны Дмитрий Левковец, который устал смотреть на старый государственный символ, пишет Medialeaks. Сейчас у Беларуси герб, который создан по образцу герба Белорусской ССР, созданного в 1950 году Иваном Дубасовым.

В феврале Артемий Лебедев назвал Казань примером «дичи» в дизайне. «Там любят строить такие сказочные домики», — сказал дизайнер.

