Власти Казани постановили снести 26 торговых павильонов и киосков
В Казани снесут самовольно установленные киоски. Об этом говорится в сборнике документов мэрии Казани.
Согласно данным, будут снесены торговые объекты вблизи адресов: Адоратского, 19, Адоратского, 53; Ямашева, 94; Гвардейская, 54г; Фучика, 94; Яхина, 2; Беломорская (кад. №16:50:210102:728); Чистопольская, 9а; Чистопольская,17; Мусина, 23; Четаева, 25; Маршала Чуйкова, 27а; Глушко, 8; Адоратского, 34; Адоратского, 33; Амирхана, 22; Лукина, 11, корп. 2; Халезова, 4; Маршала Чуйкова, 20.
Всего будут снесены 26 киосков и павильонов. Собственникам дают время для самостоятельного демонтажа.
Ранее исполком Казани постановил демонтировать 106 незаконно установленных торговых объектов.
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