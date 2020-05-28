Бывший пресс-секретарь главы Чувашии объяснил, почему Игнатьев подал в суд на Путина

Бывший пресс-секретарь уволенного главы Чувашии Михаил Васняцкий объяснил, почему Михаил Игнатьев подал иск на Владимира Путина. Он считает, что Игнатьев намерен обжаловать не свое увольнение, а формулировку, с которой он был отрешен должности.

«Эта формулировка «отрешен от должности по утрате доверия» ставит крест на всем, что человек делал, на его будущей карьере. Сейчас Михаил Игнатьев лишен практически всего, всех льгот, которые полагаются губернаторам при увольнении», — цитирует Васняцкого «Коммерсант».

При этом, по мнению Васняцкого, Игнатьев не заслужил подобного отношения. Формулировка «утрата доверия» применяется при обнаруженных коррупционных фактах, нарушении закона или неисполнении обязанностей. Но в законе нет формулировки «за неуважительное отношение».

Ранее стало известно, что бывший глава Чувашии подал иск в Верховный суд России на президента Владимира Путина, оспаривая свое увольнение. При этом Игнатьев госпитализирован в медцентр имени Алмазова в Санкт-Петербурге с двусторонней пневмонией.

