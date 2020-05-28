В Казани нашли самую дорогую арендную квартиру в ПФО

Фото: Реальное время

В Казани нашли самую дорогую квартиру в аренду. Ее цена составляет 200 тысяч в месяц.

Квартира располагается в Вахитовском районе Казани, на улице Касаткина. За 200 тысяч в месяц сдается пятикомнатная квартира площадью в 200 квадратных метров. Из окна открывается вид на Казанку, передает «Российская газета»

Также указано, что в доме сделан современный ремонт и установлена дорогая техника. В квартире есть собственная сауна и джакузи.

Ранее Федеральная налоговая служба возобновила в Татарстане кампанию — массовую рассылку уведомлений тем, за кем на праве собственности значится «вторая квартира», загородный дом или даже доля в дополнительном жилье. Всем им предлагается добровольно задекларировать доход за 2019 год.

