В Казани нашли самую дорогую арендную квартиру в ПФО
В Казани нашли самую дорогую квартиру в аренду. Ее цена составляет 200 тысяч в месяц.
Квартира располагается в Вахитовском районе Казани, на улице Касаткина. За 200 тысяч в месяц сдается пятикомнатная квартира площадью в 200 квадратных метров. Из окна открывается вид на Казанку, передает «Российская газета»
Также указано, что в доме сделан современный ремонт и установлена дорогая техника. В квартире есть собственная сауна и джакузи.
Ранее Федеральная налоговая служба возобновила в Татарстане кампанию — массовую рассылку уведомлений тем, за кем на праве собственности значится «вторая квартира», загородный дом или даже доля в дополнительном жилье. Всем им предлагается добровольно задекларировать доход за 2019 год.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым