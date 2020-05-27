Банк России аннулировал лицензию у российской «дочки» Morgan Stanley

Банк России с 27 мая аннулировал лицензию у российской «дочки» банка Morgan Stanley, сообщается на сайте регулятора.

«Основанием для аннулирования лицензии у ООО «Морган Стэнли Банк» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации», — говорится в сообщении.

Ранее в отчете российского подразделения группы сообщалось, что «Морган Стэнли Банк» 31 марта принял решение о добровольной ликвидации банка и 10 апреля подал в ЦБ РФ ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

Morgan Stanley — американский банк, владеющий крупнейшим брокерским бизнесом в мире.