Богачев о Марате Ахметове: «Я зачитывался его докладами, поэты так не сочиняют!»

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Бывший председатель Национального банка Татарстана Евгений Богачев сравнил депутата Госсовета республики Марата Ахметова с поэтом. Он выступил сегодня на заседании Госсовета, посвященном 100-летию ТАССР.

«Какая республика! Какое сельское хозяйство! Бессменный Марат Готович! Я зачитывался его докладами, поэты так не сочиняют!» — пошутил Богачев.

Он вспомнил, что, когда во всем СССР не было денег, он «не вылазил» из самолета, облетал весь Союз и привозил в республику наличные. «Наличку, наличку везли, и у нас не было задержек зарплат», — рассказал бывший председатель Нацбанка Татарстана.

«В те годы тяжелейшие, Казахстан, здесь как-то был Назарбаев, мы в аэропорту его провожали, Лихачев, я. Он говорит, Евгений Борисович, помоги мне, у меня банки дохлые. Дай денег немного! Но это же другая республика, я говорю, ладно, мы обсудим это дело», — рассказал Богачев, вызвав смех в зале.

Газета «Реальное время» вела прямую трансляцию заседания Госсовета РТ.

