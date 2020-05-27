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Жителя Альметьевска оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции

11:08, 27.05.2020
Жителя Альметьевска оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции
Фото: МВД по РТ

Жителя Альметьевска, прибывшего 17 мая из Иваново, оштрафовали за нарушение предписания о двухнедельной изоляции по коронавирусу.

24-летнего молодого человека проверили по месту жительства полицейские. На момент проверки дома его не оказалось — он ездил на личном автомобиле в Мамадышский район республики.

В отношении молодого человека составили административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

Ранее в Совете Федерации предложили законодательно установить понятие «самоизоляция».

Происшествия Татарстан
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