В Совете Федерации предложили законодательно установить понятие «самоизоляция»

В Совете Федерации предложили дать определение понятию «самоизоляция», предусмотреть условия такого режима и пределы полномочий регионов. Инициатива принадлежит Комитету верхней палаты по конституционному законодательству, пишет «РИА Новости».

По словам первого зампреда комитета Ирины Рукавишниковой, необходимо установить понятные «правила игры». Во время распространения коронавируса все меры принимались «с колес», режим самоизоляции в законодательстве не был прописан.

«Проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Все это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы», — объяснила она.

Изменения планируется внести в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В Татарстане режим самоизоляции ввели 28 марта. С 12 мая он носит рекомендательный характер.

