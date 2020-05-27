В НХЛ объявили о возобновлении сезона в формате плей-офф

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в прямом эфире объявил о возобновлении сезона в формате плей-офф.

При этом регулярное первенство будет завершено в досрочном порядке.

В плей-офф примут участие 24 команды, по 12 из каждой конференции. Клубы будут определены по наилучшему проценту набранных очков. Таким образом, в матчах на вылет не сыграют «Оттава», «Баффало», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Сан-Хосе».

Все матчи плей-офф состоятся на двух аренах. На данный момент среди претендентов на их проведение лига рассматривает около 10 городов.

Оставшаяся часть сезона предусматривает разделение команд на две части. В первую попадут по четыре лучших клуба конференций, которые определят посев на турнир между собой. Остальные 16 команд проведут полноценный раунд плей-офф в сериях до трех побед. После этого оставшиеся клубы поборются за Кубок Стэнли.

Напомним, сезон в НХЛ был приостановлен в середине марта на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.