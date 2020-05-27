В НХЛ объявили о возобновлении сезона в формате плей-офф
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн в прямом эфире объявил о возобновлении сезона в формате плей-офф.
При этом регулярное первенство будет завершено в досрочном порядке.
В плей-офф примут участие 24 команды, по 12 из каждой конференции. Клубы будут определены по наилучшему проценту набранных очков. Таким образом, в матчах на вылет не сыграют «Оттава», «Баффало», «Детройт», «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Сан-Хосе».
Все матчи плей-офф состоятся на двух аренах. На данный момент среди претендентов на их проведение лига рассматривает около 10 городов.
Оставшаяся часть сезона предусматривает разделение команд на две части. В первую попадут по четыре лучших клуба конференций, которые определят посев на турнир между собой. Остальные 16 команд проведут полноценный раунд плей-офф в сериях до трех побед. После этого оставшиеся клубы поборются за Кубок Стэнли.
Напомним, сезон в НХЛ был приостановлен в середине марта на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.СпортХоккей
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