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НХЛ приостановила матчи регулярного сезона из-за коронавируса

21:14, 12.03.2020
НХЛ приостановила матчи регулярного сезона из-за коронавируса
Фото: Getty Images

Национальная хоккейная лига (НХЛ) приостановила проведение матчей регулярного чемпионата из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Соответствующие уведомления также были разосланы всем командам НХЛ.

«В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, после консультаций с медицинскими экспертами и совещания с советом директоров НХЛ объявляет об остановке сезона, начиная с сегодняшнего дня.

Наша цель — снова играть, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли победителю. Мы благодарим болельщиков за терпение и надеемся, что вы будете здоровы», — сказал комиссионер лиги Гэри Беттмэн.

Напомним, сегодня также о приостановке регулярного чемпионата сообщила Национальная баскетбольная ассоциация (НБА).

СпортХоккей
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