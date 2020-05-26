Власти дали рекомендации по работе автовокзалов

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Минтранс РФ и Роспотребнадзор подготовили рекомендации по теме работы автовокзалов. Чиновники советуют минимизировать оборот наличности при продаже билетов.

В рекомендациях указано, протирать окна, ручки, поручни и подоконники дезинфицирующим раствором необходимо не реже одного раза каждые 2 часа.

Автовокзалам советуют нанести специальную разметку, помогающую дистанцироваться, передает «РИА Новости». При этом она должна появиться не только у касс, но и у мест для сидения, вендинговых автоматов и торговых павильонов.

В свободном доступе должны быть установлены кожные антисептики.

При этом указанные меры предлагаются к выполнению как в режиме ограничений, связанных с распространением инфекции, так и в режиме повышенной готовности (стабилизации).

Кроме этого, рекомендуется либо установить новый вендинговый автомат на автостанции/автовокзале, либо предусмотреть в старом отсеки для продажи одноразовых масок и перчаток, а также продавать их в билетных кассах.