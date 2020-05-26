Минздрав РФ утвердил порядок госпитализации пациентов с COVID-19

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медучреждения пациентов с подтверждённым COVID-19 или подозрением на него в зависимости от степени тяжести заболевания.



Согласно документу, госпитализировать в больницу нужно граждан с подтверждённым коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, тяжёлое или крайне тяжёлое.

Также госпитализации подлежат пациенты с COVID-19, лечащиеся амбулаторно, если у них сохраняется температура 38,5 и выше в течение трёх дней.

Вне зависимости от степени тяжести госпитализируются заболевшие коронавирусом люди старше 65 лет или относящиеся к группе риска из-за хронических заболеваний, а также проживающие с ними в общежитии или многонаселённой квартире.

Помимо этого, в больницу кладут несовершеннолетних пациентов в случае температуры выше 39 градусов при обращении или при сохранении температуры выше 38 градусов в течение пяти дней. Также дети до 18 лет подлежат госпитализации при наличии у них дыхательной недостаточности, тахикардии, геморрагической сыпи, судорог, тяжёлого обезвоживания, онкологии, болезни с нарушением свёртываемости крови, хронических заболевания лёгких или при невозможности изоляции больного от лиц в группе риска или отсутствие условий для лечения на дому, пишет RT.

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