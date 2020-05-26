Роспотребнадзор представил рекомендации для работы фитнес-клубов

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Специалисты Роспотребнадзора разработали ряд рекомендаций по работе фитнес-клубов и бассейнов в условиях пандемии коронавируса. Первым требованием стало ношение масок и перчаток персоналом спортивных учреждений.

«Использование работниками спортивных сооружений средств личной индивидуальной защиты — маска (одноразовая или многоразовая) со сменой каждый 2-3 часа или респиратор фильтрующий, перчатки», — цитирует документ RT.

Также необходимо регулярно дезинфицировать помещения и добиться максимальной дистанции между сотрудниками и посетителями. Тренажеры рекомендовано расставить на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

В бассейнах владельцы должны гарантировать не менее 5 кв. м площади зеркала воды или 10 кв. м дорожки на каждого клиента.

Ранее в Роспотребнадзоре составили рекомендации по работе санаториев. Ведомство советовало заселять только тех клиентов, которые предоставят справку об отсутствии COVID-19 и проверять у них температуру при заселении.